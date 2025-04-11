Качество продуктов проверяют от и до

Производители пищевых продуктов Севастополя могут полностью исследовать свой товар, не выезжая в другие регионы.

Севастопольская государственная лаборатория ветеринарии получила аккредитацию на исследования пищевой продукции на радионуклиды, пестициды, токсические элементы и на определение фальсификации сливочного масла и другой молочной продукции.

Теперь севастопольские производители пищевых продуктов могут проводить исследования непосредственно в Севастополе, избегая дополнительных затрат на поездки в другие регионы. Это, в свою очередь, защитит потребителей от некачественной продукции и поспособствует продвижению региональных брендов на общероссийский рынок.

— Расширение области аккредитации нашей лаборатории дает большие возможности для проведения новых видов исследований, которые до того проводились в Симферополе и Краснодарском крае. Теперь комплексные исследования на радионуклиды, пестициды, токсические элементы и на определение фальсификации сливочного масла и другой молочной продукции предприниматели могут провести в Севастополе. Они смогут проверить свою продукцию, получить необходимые справки и выставлять товар на рынок, — сообщил журналистам начальник испытательной городской лаборатории ветеринарии Александр Чуприна.

Как работает новое оборудование, рассказала заведующая химико-радиологического отдела лаборатории Ольга Борисенко. По ее словам, перед тем как обслуживать современный комплекс, сотрудники лаборатории прошли курс переквалификации и обучения.

Атомный спектрофотометр исследует продукцию на токсичные элементы — соли тяжелых металлов. Заготовленную пробу дозатором вводят в прибор, который с помощью уникальной лампы сжигает ее при температуре 1200-1800 градусов, а испарения считывает специальный луч света и выдает концентрацию того или иного токсичного элемента на экран компьютера. Таким образом проверяется порядка 20 видов продукции – практически весь перечень, который мы ежедневно потребляем в пищу.

В лаборатории также проводят тестирование на пестициды в плодово-овощной продукции и той, что из нее производится, начиная от сока и заканчивая джемами.

Газовый хроматограф предназначен для исследования молочной продукции на фальсификацию. Что, по словам специалистов, очень актуально в настоящее время в связи с большим количеством недобросовестных производителей.

— Мы можем определить наличие немолочных жиров в молоке, твердых сырах, твороге, сгущённом молоке и других продуктах. Как говорится, смотрим в самую суть, из чего сделан продукт — нет ли в нем каких-то немолочных добавок. А такие ситуации случаются. Некоторые производители добавляют для повышения жирности продукта, например, говяжий, свиной или рыбий жиры, кокосовое, пальмовое или рапсовое масла. Все ти добавки при нагревании превращаются в канцерогены и страшно вредны. Но мы все видим и гарантируем, что некачественная продукция на севастопольский рынок не попадет, — обещает А.Чуприна.

Прибор, исследующий молочные продукты, настолько чувствительный, что может даже определить, чем кормили корову до забора молока: была ли она на выпасе или питалась комбикормами или силосом.

На сегодняшний день городская лаборатория ветеринарии — современный испытательный центр, укомплектованный новейшим оборудованием. В состав учреждения входят три отдела, в которых трудятся 20 высококвалифицированных ветеринарных специалистов. В лаборатории проводятся исследования мяса и мясной продукции, рыбы и рыбной продукции, молочной продукции, меда по микробиологическим, физико-химическим, показателям паразитарной чистоты рыбы, а также на содержание в продуктах и кормах токсических элементов, радионуклидов, пестицидов и другие исследования.

Ежегодно здесь проводится более 24 тысяч исследований пищевого сырья и продукции по показателям качества и безопасности. Результаты исследований аккредитированной лаборатории признаются на территории РФ и Евразийского экономического союза.