Экс-губернатора Севастополя Овсянникова приговорили к трем годам тюрьмы

«Я назначаю наказание в виде 40 месяцев лишения свободы», — огласила приговор судья Сара Кокерилл, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

9 апреля коллегия присяжных признала L/Овсянникова виновным по шести из семи предъявленных ему обвинений в обходе антироссийских санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024 года. Дело Овсянникова стало первым подобным судебным разбирательством в Великобритании.

Кроме того, судья Кокерилл приговорила брата бывшего чиновника, бизнесмена Алексея Овсянникова к одному году и трем месяцам тюрьмы условно по обвинениям в оказании помощи подсанкционному лицу в обходе ограничительных мер. Обвиняемой по этому делу также проходила супруга экс-губернатора Екатерина Овсянникова, однако она была признана присяжными невиновной по всем четырем вменявшимся ей эпизодам.

Д.Овсянников был главой Севастополя с сентября 2017 по июль 2019 года, уйдя с губернаторского поста по собственному желанию. В 2015-2016 годах, в 2019-2020 годах он занимал должность заместителя министра промышленности и торговли России.