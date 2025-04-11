Блогеры своим роликом закон не нарушали

Полиция нашла молодых людей, снявшихся в клипе на фоне стелы «Городу-герою Севастополю», пригласила в отделение и провела с ними беседу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, «в ходе проверки установлено, что в действиях молодых людей отсутствуют нарушения действующего законодательства Российской Федерации. Полицейскими проведена профилактическая беседа, направленная на недопущение совершения противоправных действий и уважительное отношение к объектам культурного наследия и истории города».

Как сообщалось 10 апреля, в ходе мониторинга соцсетей и мессенджеров сотрудники полиции обратили внимание на видео, на котором двое молодых людей ведут себя вызывающе на фоне общественных пространств, в том числе обелиска «Городу-герою Севастополю»: девушка одета в откровенный наряд и демонстрирует оголенные части тела. Была назначена проверка из-за негативной реакции жителей Севастополя на такое неподобающее поведение у мемориала.