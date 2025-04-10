Заплатил за воду только после ареста автомобиля

Житель Севастополя накопил долгов за водоснабжение на 92 тысяч рублей. Водоканал подал на должников в суд и выиграла: мужчине было предписано оплатить долг за водоснабжение в полном объеме. Рассчитываться за потребленные коммунальные услуги должник не спешил, поэтому судебный пристав-исполнитель возбудил в отношении должника исполнительное производство. Чтобы побудить погасить задолженность к мужчине применили меры принудительного исполнения: арестовали банковские счета и наложили запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем «Тойота» РАВ4 и ограничили в праве выезда за границу. Оплаты долга не последовало, поэтому судебный пристав-исполнитель направил ориентировку о задержании транспортного средства должника в ГИБДД.

Автомобиль должника был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции во время рейда. Находившийся за рулем владелец был предупрежден, что арестованное имущество будет оценено и реализовано в счет погашения имеющегося долга. Осознав всю серьезность ситуации, мужчина принял решение оплатить задолженность. В тот же день деньги поступили на депозитный счет исполнительного отделения в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.