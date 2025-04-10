Заплатил за воду только после ареста автомобиля
Должник решил не расставаться со своей «Тойотой», которую приставы собирались продать за долги.
Житель Севастополя накопил долгов за водоснабжение на 92 тысяч рублей. Водоканал подал на должников в суд и выиграла: мужчине было предписано оплатить долг за водоснабжение в полном объеме. Рассчитываться за потребленные коммунальные услуги должник не спешил, поэтому судебный пристав-исполнитель возбудил в отношении должника исполнительное производство. Чтобы побудить погасить задолженность к мужчине применили меры принудительного исполнения: арестовали банковские счета и наложили запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем «Тойота» РАВ4 и ограничили в праве выезда за границу. Оплаты долга не последовало, поэтому судебный пристав-исполнитель направил ориентировку о задержании транспортного средства должника в ГИБДД.
Автомобиль должника был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции во время рейда. Находившийся за рулем владелец был предупрежден, что арестованное имущество будет оценено и реализовано в счет погашения имеющегося долга. Осознав всю серьезность ситуации, мужчина принял решение оплатить задолженность. В тот же день деньги поступили на депозитный счет исполнительного отделения в полном объеме.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.