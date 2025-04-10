Соревнуются в первом этапе Кубка России по альпинизму

Сборная команда Севастополя по альпинизму выехала в республику Хакасия для участия в первом этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.

В составе нашей сборной – сильнейшие спортсмены Севастополя, выполнившие требования для присвоения спортивного разряда мастера спорта России: Павел Левин, Константин Комаров, Мария Звягина и Елена Левина.

Соревнования пройдут на скальном массиве «Мраморка». В течение восьми часов спортсменам необходимо будет преодолеть как можно больше подготовленных трасс. В зависимости от сложности и протяженности, трассы имеют разные рейтинги. Сейчас подготовлено 50 маршрутов.

Как сообщили «Севастопольской газете» в городской Федерации альпинизма и скалолазания, в планах севастопольских спортсменов в течение года принять участие во всех этапах Кубка России по альпинизму в скальном классе. Очередные этапы пройдут в Красноярском крае, Иркутской области и в Севастополе.

Также планируется принять участие в главном старте года – Чемпионате России по альпинизму в скальном классе, который пройдет в сентябре в Ингушетии.