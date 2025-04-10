Штамп о гражданстве ставят в среду и в субботу

Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю объявило о двух дополнительных днях приема документов для постановки штампа на обратной стороне свидетельства о рождении ребенка.

Требование иметь штамп, подтверждающий гражданство в свидетельстве о рождении ребенка, стало необходимым с 1 апреля 2025 года из-за изменений в законе «Об образовании в Российской Федерации» №273 и в приказе Минпросвещения России от 02.09.2020.

«Получив несколько обращений от родителей о том, что возникли сложности в постановке отметки в свидетельстве о рождении, мы обратились к коллегам из Министерства внутренних дел и выработали единый подход, как обеспечить родителям комфортную возможность поставить отметку в свидетельство о рождении ребенка», — объяснил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

Родители, которые уже получили талоны предварительной записи в ФМС, получат услугу в назначенное время.

Для других добавлено два дня, когда можно поставить штампы в свидетельства о рождении детей. По средам и субботам подразделения по вопросам миграции на улице Паршина, 29 с 9.00 до 18.00 будут работать исключительно на предоставление этой услуги.

«К нам может обратиться законный представитель несовершеннолетнего гражданина: мама, либо папа, либо опекун. При себе необходимо иметь следующий пакет документов: паспорт, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, при возможности и наличии паспорт второго родителя и при возможности ксерокопии этих документов», — сообщил заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Севастополю Дмитрий Воронов.

В департаменте образования разъяснили: если заявление в первый класс подано через портал Госуслуг, но в свидетельстве о рождении нет штампа о гражданстве РФ, заявление перейдет на следующий статус — «На рассмотрении». Родителей пригласят с оригиналами документов в школу. На этот момент штамп уже должен быть проставлен.

«Даже если родители принесут документы в последний день — 30 июня, ребенка обязательно зачислят в школу по прописке», — заверили в департаменте образования.

Зачем еще нужна красная печать

С 26 октября 2023 года вступил в силу федеральный закон «О гражданстве в РФ». С этого момента оформление гражданства детям до 14 лет носит заявительный характер. Теперь, чтобы пройти процедуру оформления гражданства, нужно написать заявление в паспортном столе и только тогда на свидетельство поставят красную печать — отметку о том, что ребенок гражданин России.

Детям, родившимся до этой даты, раньше печать не требовалась. Но такое положение сохранялось недолго.

Теперь без красной отметки в свидетельстве о рождении нельзя:

— записаться в детский сад и школу;

— поставить и снять ребенка с регистрационного учета по месту жительства;

— получить материнский капитал;

— оформить российский или заграничный паспорт ребенка;

— выехать за границу с ребенком без загранпаспорта в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.