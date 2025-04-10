Полиция ищет героев скандального клипа

На фоне стелы «Штык и парус» и в парке Ахматовой молодые блогеры сняли клип, содержание которого не понравилось севастопольцам.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров сотрудниками полиции выявлено видео, на котором двое молодых людей ведут себя вызывающе на фоне общественных пространств, в том числе обелиска «Городу-герою Севастополю» («Штык и парус». Девушка при этом одета в откровенный наряд и демонстрирует оголенные части тела. Указанное видео вызвало негативную реакцию у жителей города.

В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливаются личности молодых людей, действиям которых будет дана надлежащая правовая оценка.