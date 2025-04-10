Покажут выставку «Победа. Образ – Традиция»

В Российской галерее искусств полным ходом идет подготовка к открытию новой экспозиции. Теперь это будет выставка-исследование, посвященная 80-летию Великой Победы, ее название – «Победа. Образ — Традиция».

На этот раз экспонатами станут главные картины о русской Победе, а также медиа-инсталляции в виде «оживших полотен».

Как сообщили в галерее, такая «форма демонстрации дает возможность посмотреть на шедевры мирового искусства через призму современных технологий, продолжить диалог с посетителями о месте музея в современном мире, о формах сохранения исторического наследия».

Выставку не случайно назвали исследованием. Организаторы рассчитывают провести в ее рамках многогранное изучение образа Победы, представлений о ней в русском и советском искусстве.

Что касается традиций, то их вдохновителями стали русские художники-баталисты Василий Суриков и Виктор Васнецов, а продолжателями – советские мастера Александр Дейнека, Сергей Герасимов, Павел Корин, Александр Лактионов. Внимание посетителей наверняка также привлечет интерпретация сюжета картины Василия Кандинского «Святой Георгий». Таким образом, у посетителей выставки будет возможность проследить через искусство традицию побеждать, а также художественное мастерство создания образа в динамике.

Выставка будет работать с 25 апреля до 16 июня в «Царской пристани» по адресу ул.Портовая, 17.

Стоит добавить, что к выставке также готовят музейный мерч — футболки, платки и прочие сувениры.