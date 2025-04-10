Поисковики помогли обустроить выставку

В музейном комплексе «35 береговая батарея» действует экспозиция о роли пропаганды во время военных действий — «Оружие массового воздействия».

В экспозиции представлены агитационные снаряды, листовки Главного политуправления РККА, фашистского Вермахта, а также агитационная литература, привезенная с СВО и с освобожденных Российских территорий.

Один из экспонатов — немецкий агитационный снаряд. Его нашли поисковики объединения «Крым-Севастополь-поиск ДОСААФ России» в марте этого года на Мекензиевых горах. Находка стала большой удачей, поскольку боеприпас оказался целым.

Вести агитацию с помощью снарядов и мин фашисты придумали еще перед войной и даже создали специально для задач пропаганды 105-миллиметровый снаряд. Аналогичные советские артиллерийские агитснаряды потом разрабатывались на основе уже имевшихся на вооружении дымовых.

— Во время поисковых работ на Мекензиевых горах был найден немецкий агитационный снаряд, начиненный листовками. Внутри находился металлический контейнер, который хорошо сохранился, не смотря на то, что боеприпас пролежал в земле более 80 лет, — рассказал главный хранитель фондов Музейного комплекса 35-я батарея» Андрей Могила.

Внутри контейнера находилось несколько сотен листовок, которые враг скидывал на наши позиции. В листовках — обращение к красноармейцам о сдаче в плен. С другой стороны агитки — фотография пленных красноармейцев, правда, не славянской, а азиатской национальности. В том месте, где поисковики нашли снаряд, в июне 1942 года был тыловой район 172 стрелковой дивизии Приморской армии. Здесь Манштейн наносил один из главных ударов на Севастополь. В воспоминаниях ветеранов, тоже есть упоминания, как противник обстреливает их позиции агитационными снарядами.

Советские листовки соответственно были написаны на немецком языке. Кроме призыва сдаться в плен они рассказывали о неудачах командования Гитлера и что силы Германии иссякают.

Во время специальной военной операции на Украине с обеих сторон также используются агитационные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. Российские листовки содержат призыв к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия и сдаче в плен. Данные снаряды имеют красный цвет боевой части, для максимального их отличия от любых других видов боеприпасов.

Выставка «Оружие массового воздействия» открыта до конца апреля.