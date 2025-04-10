Платить за ТО Севастопольгазу теперь можно без банковской комиссии

Оплатить техническое обслуживание газового оборудования через банк РНКБ можно без комиссии, сообщили в ГУП «Севастопольгаз».

Для удобства клиентов предлагается два способа оплаты: через мобильное приложение РНКБ и по QR-кодус на квитанции.

При этом ресурсная компания делает оговорку, что из-за технических работ в в некоторых терминалах РНКБ еще может взиматься комиссия при оплате ТО ВДГО/ВКГО.

В феврале 2025 года севастопольцы получили новые платежки за газ. Их содержание вызвало много вопросов. Особенно удивил ежемесячный аванс за техобслуживание газового оборудования. Оказалось, что банк еще и берет комиссию за этот платеж, причем немаленькую. При оплате в 130 рублей комиссия РНКБ составила 70 рублей! Не трудно подсчитать, что за год плательщик переплатит банку 840 рублей за и так недешевое обслуживание газовой плиты.

При этом ГУП «Севастопольгаз» объяснил, что комиссия за оплату услуг взимается банками или почтой, их предприятие к этому отношения не имеет. В банке же настаивали, что техобслуживание газового оборудования — это не коммунальный платеж.