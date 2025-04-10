Пасхальные яйца предлагают сделать в технике квиллинг

Такой необычный способ изготовления пасхального декора предложили в Севастопольском художественном музее им.Крошицкого, пригласив взрослых и детей на мастер-класс по бумагокручению на пр.Генерала Острякова, 70, в кинотеатр «Москва».

Бумагокручение и есть квиллинг. Он состоит в скручивании в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Готовым спиралькам придается различная форма, таким образом получаются элементы-модули. Из этих самых модулей и создаются объемные и плоские картины, открытки, альбомы, рамки для фотографий, различные фигурки, бижутерия.

Бумагокручение, как вид искусства, появилось в конце 14 – начале 15 веков в средиземноморской Европе. Предположительно, его придумали монахи. Они обрезали позолоченные края книг и накручивали полоски на кончики птичьих перьев. Отсюда и название: quill в переводе с английского, «птичье перо».

В России этот вид искусства стал популярным в конце 20 века. К очевидному плюсу данной техники относится ее малозатратность. Однако и простым бумагокручение не назовешь. Это занятие требует терпения, усидчивости и аккуратности. Только тогда можно обрести навыки скручивания качественных модулей. К слову, в 15-16 веках бумагокручение считалось искусством, а в 19 веке — дамским развлечением и чуть ли не единственным рукоделием, достойным благородных дам.

Это предыстория вопроса. Попробовать же себя в квиллинге можно с 10 по 18 апреля с 10.00 до 16.00 на мастер-классах, на которые нужно будет предварительно записаться и заплатить 150 рублей.

Зато результат стопроцентно удивит и порадует и детей и взрослых, а сделанное своими руками пасхальное яйцо может стать оригинальным праздничным подарком близким и знакомым.