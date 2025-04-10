Незаконные банкиры получили условные сроки

Вынесен приговор в отношении участников организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Севастополе с 2016 по 2018 год.

Пять местных жителей 1958, 1977, 1982 и 1990 года рождения признаны виновными в незаконной банковской деятельности, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что один из подсудимых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. Для работы он привлек еще девять участников, в том числе двух родственников. С января 2016 по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы. В них юридическим и физическим лицам из Севастополя, Москвы и Крыма предлагалось обналичивать деньги под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами. За услуги брали 11% от суммы проведенных финансовых операций. При этом банковской лицензии указанные лица не имели.

Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ и органов внутренних дел. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю.

Ленинский районный суд Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя, роли и степени участия каждого виновного, назначил им лишение свободы на сроки от 1 до 4 лет условно с испытательным сроком 2 или 3 года. Также по приговору суда они обязаны уплатить штрафы на общую сумму 3,35 млн рублей. Арест, наложенный в ходе следствия на денежные средства и автомобили обвиняемых, оставлен без изменений, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Ранее, тем же районным судом вынесен приговор в отношении еще одного соучастника. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство.