Модернизированные СевГУ дрейфующие буи применяются в Арктике

Речь идет о новой разработке ученых Севастопольского государственного университета. Модернизированные дрейфующие буи iceSVP-B уже работают во льдах Северного Ледовитого океана, в крупнейшей российской высокоширотной обсерватории «Ледовая база Мыс Баранова», что на архипелаге Северная Земля.

Как рассказала «Севастопольской газете» заведующая научно-исследовательской лабораторией «Морские наблюдательные системы» Мария Стародуб, проект реализован группой ученых данной лаборатории в партнерстве с компанией «Марлин-Юг». Новшество состоит в том, что теперь буи передают метеорологические данные исключительно через отечественные спутники связи: «Гонец» и «Арктика-М». Такая задача была поставлена перед севастопольскими учеными, и они ее выполнили.

– Наш сотрудник Александр Безгин сейчас находится в Арктике, в составе экспедиции Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ). Он лично тестирует оборудование в суровых условиях, – сообщила завлабораторией. Она также уточнила, что модем «Арктика-М» для буя создан при участии специалистов СевГУ, а уникальную малогабаритную антенну А.Безгин разработал в рамках своей диссертационной работы. Севастопольский ученый находится в Арктике уже почти месяц и настроен на длительную работу.

По мнению ученых, данная разработка – это важный шаг к созданию независимой и надежной системы мониторинга в стратегически важном регионе. Модернизированные буи помогут заполнить пробелы в данных наблюдений и повысить точность прогнозов. Последнее в том числе необходимо для обеспечения безопасного судоходства по Северному морскому пути.