Энтузиасты хотят создать сорт роз «Чеховская осень»

Выведение нового сорта планируют гибридным черенкованием из нескольких роз «старинных» сортов, посаженных Антоном Чеховым в его саду в Ялте.

Идея восстановить сад роз, посаженный великим писателем родилась в рамках Международного литературного фестиваля «Чеховская осень».

«Мы планируем воссоздать не только чеховский розарий, но и вывести новый сорт роз и назвать его «Чеховская осень». С этой целью мы ищем розарии, где существуют «старинные» розы. Создание нового сорта предполагается провести гибридным черенкованием из нескольких роз «старинных» сортов, что придаст ей особый шарм 19 века. Технически это достаточно сложно и трудоемко. Если у нас все получится, то это будет — роза мира», — рассказал «Севастопольской газете» о проекте заместитель председателя региональной общественной организации «Союз писателей Республики Крым», президент международного гуманитарного проекта «Чеховская осень» Андрей Чернов.

А.Чехов для своего сада подбирал розы с особым, сильным ароматом. Если известные по личному списку писателя 68 сортов роз разделить по основным цветам, то преобладать будут красный, розовый, белый и желтый, несмотря на то, что в общей гамме роз того времени преобладал розовый цвет с различными оттенками.

В настоящее время из обширного списка А.Чехова в саду сохранилась только одна вьющаяся роза Banksiae lutea, которая радует своим непередаваемым ароматом.

По словам А.Чернова, огромное количество гуманитариев мира поддерживают их проект и готовы подключиться к его реализации.

— Для поиска черенков мы обращаемся в розарии Европы, Азии, арабских стран, где могли быть розы из чеховского списка. В их адрес подготавливаются письма и исследуется наличие именно данных роз с сертификатами, — уточнил А.Чернов.

К сожалению, найти такие розы пока не удалось, но энтузиасты не отчаиваются.

Участок земли в Ялте А.Чехов купил в 1898 году и построил там дом, который назвал «Белая дача». Там он разбил сад, где выращивал различные виды растений, включая розы, тюльпаны, ирисы и другие цветы.