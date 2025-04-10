Экзамены не сдавали, а диплом получили

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства об образовании и противодействии коррупции в Морском институте им.вице-адмирала В.А.Корнилова — филиале ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова».

В настоящее время Нахимовский районный суд Севастополя рассматривает уголовное дело в отношении бывшего доцента кафедры Морского института им.вице-адмирала В.А.Корнилова — филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова». Женщина обвиняется в том, что с декабря 2022 года по июнь 2023 года получала взятки от студентов заочной формы обучения по специальностям «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Судовождение». Деньги платили за сдачу зачета и экзамена по английскому языку без фактической проверки знаний, помощь в такой же «сдаче» экзаменов у других преподавателей и написание от имени студентов дипломных работ. Согласно материалам уголовного дела в общей сложности она получила взятки от 14 студентов на общую сумму 440 тысяч рублей.

Рассмотрение всех уголовных дел по обвинению студентов в даче взяток уже завершено. В отношении двоих вынесены обвинительные приговоры. В качестве наказания им назначены штрафы. Уголовные дела в отношении остальных студентов прекращены по нереабилитирующему основанию — в связи с добровольным сообщением о преступлении и активным способствованием его раскрытию и расследованию.

Поскольку студенты фактически не сдавали предусмотренные учебным планом зачет и экзамен, они были необоснованно допущены к прохождению итоговой государственной аттестации, а значит, не завершили освоение образовательной программы в полном объеме.

Прокуратура района направила в Нахимовский районный суд Севастополя 14 исковых заявлений о признании незаконно полученных дипломов недействительными. Студенты-взяточники должны вернуть дипломы в образовательное учреждение. Институт должен эти дипломы уничтожить.