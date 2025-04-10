Для Ялты и Алушты построят водохранилища

Строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ для улучшения снабжения водой Алушты и Ялты начнется в Республике Крым в 2025 году.

«Строительство Мартовского (5,5 млн кубометров) и Солнечногорского (8,5 млн кубометров) водохранилищ начнется в этом году, сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет, после его завершения будут сняты риски водоснабжения Ялты и Алушты», — сообщил ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

Он уточнил, что на эти цели по решению президента России Владимира Путина из федерального бюджета выделено 22,4 млрд рублей.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Для улучшения водоснабжения Южного берега Крыма планировали задействовать установку по опреснению морской воды, но от проекта отказались из-за высокой стоимости.