Альпинисты соревновались в сложных погодных условиях

Кубок Севастополя по альпинизму в скальном классе прошел 5 апреля на скале Парус. В этот день погода неожиданно для всех отметилась снегом, дождем, ветром и туманом. Впрочем, ничто не помешало спортсменам выйти на старт.

Соревнования проходили в формате «Марафон». Это означает, что участникам нужно было пройти максимальное количество из 13 подготовленных маршрутов на скале Парус за ограниченное время в 4,5 часа. Борьба за призовые места развернулась серьезная, некоторые альпинисты пришли к финишу буквально в последние минуты и даже секунды.

В итоге, победителями среди женщин стали Дарья Ускова и Полина Иванова, на втором месте — Арина Попова и Анна Колиберденко, на третьем — Карина Воронцова и Марина Шабала.

Среди мужчин лучший результат показали Павел Жиляков и Михаил Чепурков, вторыми стали Андрей Звягин и Дмитрий Лутченко, бронзовые медали — у Владислава Дектярева и Сергея Данилова.