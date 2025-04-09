Владельцы авто с иностранными номерами должны отвечать за нарушения, как и все

Сейчас в системе Госавтоинспекции нарушители с иностранными номерами попросту не отображаются и, соответственно, не несут никакой ответственности за свое вождение. И.Журавлев предлагает этот пробел ликвидировать. Тем более, что эта проблема касается не только Севастополя и Крыма, а всех регионов России.

Безопасность на дорогах определяется каждым участником дорожного движения без исключения. И никак не зависит от того, где и как зарегистрировано транспортное средство. Нарушил ПДД — отвечай.

«Проблема в том, что сейчас в системе Госавтоинспекции нет информации о владельцах таких машин. И даже если нарушитель зафиксирован на камеру, его не могут наказать, и это позволяет им избегать ответственности. Мы просим Правительство РФ установить единое правило по автоматическому внесению в ФИС ГИБДД-М данных о всех транспортных средствах с иностранными регистрационными знаками и их владельцах во время их нахождения в пунктах пропуска через государственную границу России», — заявил И.Журавлев.

По мнению представителя ЛДПР, эта мера поможет повысить безопасность на российских дорогах, снизить количество аварий, а также воспитать у водителей машин с иностранными номерами ответственное отношение к соблюдению российских правил.

Обращение Журавлева уже получило поддержку коллег из других регионов Южного федерального округа. А эксперты называют эту инициативу «стопроцентно федеральной» по своему значению.

Тем временем политологи отмечают, что подобного рода инициативы самым положительным образом сказываются на и так высокой популярности ЛДПР в Севастополе, а лично ее автору заметно добавляют «федерального веса». Особенно если учесть, что И.Журавлеву работать с федеральной повесткой не впервой. Совсем недавно он предложил наказывать российские бизнес-компании, до сих пор не желающие под разными предлогами заходить в Крым, призывал активистов всех политических партий объединить усилия, чтобы очистить крымский берег от последствий разлива мазута.

Политолог, член РАПК Вадим Попов:

— Севастопольский политик Илья Журавлев уже не в первый раз выходит со значимыми федеральными инициативами. На этот раз его предложение привлекать к ответственности владельцев транспортных средств с иностранными номерами за нарушения ПДД — востребованная мера, которая может быть тиражирована и в других субъектах страны. А тот факт, что Журавлев предлагает такие инициативы, говорит не только о его глубокой погруженности в реальные проблемы, но и серьезном политическом авторитете. Полагаю, это его предложение обязательно будет услышано и оценено на самом верху.