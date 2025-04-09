В Крыму значительный недобор осадков

Лишь пятая часть от средней многолетней нормы осадков выпала на полуострове в марте.

Дефицит осадков в марте был отмечен в регионах Поволжья, юга и северо-запада Европейской части России, а также Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дефицит осадков за период декабрь-март отмечен в Южном федеральном округе, только в Волгоградской области в марте выпало около нормы. На остальной территории юга показатель был в диапазоне от 55% до 75% от нормы, а в Крыму вообще выпала лишь пятая часть — 21%», — сказал Р.Вильфанд.

Воды хватит

Ситуация с водоснабжением в Севастополе стабильная, сообщила пресс-служба правительства города в ответ на публикации об отсутствии осадков и сокращении запасов воды в Чернореченском водохранилище.

«На сегодняшний день ситуация с водоснабжением стабильная. И даже в случае жаркого лета в кранах севастопольцев будет вода», — приводятся слова начальника службы водоснабжения ГУПС «Водоканал» Владислава Покровского.

Имеющихся запасов хватает на обеспечение города водой, а при оптимальном сочетании подачи воды в город из Бельбекского водозабора и Чернореченского водохранилища в Севастополе имеется возможность аккумулировать ресурс и поддерживать необходимый объем воды в водохранилище.

Кроме того, последние несколько лет в Севастополе активизирована работа по ремонту сетей водоснабжения и замене устаревших коммуникаций. Водоканал капитально отремонтировал более 180 километров сетей городского водопровода различных диаметров, 15 тысяч водопроводных колодцев и заменил более 22 тысяч единиц запорной арматуры.