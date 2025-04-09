Украли землю при помощи «шоу двойников»

Установлено, что подозреваемый узнал от своего 39-летнего знакомого о том, что он проживает в одной квартире с 62-летним пенсионером, у которого имеется в собственности земельный участок. И у него созрел преступный план, в соответствии с которым его приятель должен был втереться в доверие к пожилому мужчине и похитить паспорт и документы на землю. После этого в игру вступал третий — 61-летний сообщник, который как близнец был похож на владельца земли. Именно он, используя похищенные документы и выдавая себя за владельца участка, должен был оформить доверенность на совершение сделки по купле-продаже земли, в соответствии с которой не осведомленные о преступном умысле доверенное лицо и покупатель заключили договор.

Преступный замысел удался. Не подозревавшие о фиктивности сделки сотрудники Севреестра зарегистрировали переход права собственности на указанный земельный участок стоимостью три млн рублей.

Организатора аферы задержали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». У полицейских имеется оперативная информация о причастности фигуранта к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.