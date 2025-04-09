Транспортную сеть дополнили двумя остановками

Речь идет об автобусных маршрутах №№2, 16, 22, 84, 85, 77, 95, 109, 110, которые сейчас по временной схеме следуют из центра города через ул.Капитанскую на пл.Восставших. «Два дополнительных остановочных пункта организованы на улицах Бакинcкой и Частника», — говорится в сообщении департамента.

Уточним, вторая остановка находится не на ул.Частника, а на ул.6-й Бастионной.

С начала ремонта подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского часть маршрутов общественного транспорта изменили схему своего движения. Сама схема размещена на сайте sevdortrans.ru