Штормовое предупреждение объявили в Крыму

Прогноз сделан Крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются: дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Ночью и утром 10, 11, 12, 13, 14 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются на поверхности почвы и в воздухе заморозки -1°...-5°», — говорится в сообщении ГУ МЧС.