Севастопольский театр танца отметил 25-летний юбилей

В зале был аншлаг! Труппу театра пришли поздравить преданные поклонники и представители городских властей. Со сцены говорили, что сегодня театр танца — визитная карточкой Севастополя. Это театр, который четверть века через искусство танца дарит своим зрителям радость, красоту и гармонию. Было отмечено, что артисты регулярно проводят благотворительные мероприятия в поддержку участников СВО и членов их семей, курируют хореографические классы местного художественного колледжа, занимаются эстетическим воспитанием детей и молодежи.

— Сегодня вам подвластны все виды хореографии, ваши интересные и яркие шоу наполнены спецэффектами, а танцоры своим мастерством могут как развлечь зрителей, так и вдохновить на размышления о любви, красоте, жизни, — поздравил юбиляров почетный гость концерта спикер севастопольского парламента Владимир Немцев.

За добросовестный труд и высокий профессионализм лучшие сотрудники учреждения были награждены благодарностями и благодарственными письмами от заксобрания.

Не скрывали эмоции и чувства любви к театру и поклонники: «С юбилеем, любимый театр танца ! Такой молодой, но очень талантливый и всегда фееричный! Спасибо за невероятные постановки, эмоции и счастье, которые вы дарите своим зрителям вот уже четверть века! Спасибо за шикарный концерт из самых лучших номеров вашего репертуара», — пишут они в социальных сетях в адрес театра.

Севастопольский театр танца был создан 3 декабря 1999 года. Через 10 лет он был удостоен почетного звания «академический», а с 2017 года носит имя своего основателя — Вадима Альбертовича Елизарова (1949–2017).

В составе труппы театра 45 артистов, среди них 10 — удостоены звания Заслуженный артист Республики Крым, пять — звания Заслуженный артист города Севастополя. В репертуаре театра более 30 постановок: хореографические спектакли, танцевальные шоу, концертные программы, мюзиклы и детские хореографические сказки.