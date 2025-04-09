Присвоили звание почетного академика Российской академии художеств

Этого высокого звания удостоена заместитель директора по научной работе Севастопольского художественного музея имени Крошицкого Людмила Смирнова. За преданность делу, неутомимую жажду знаний и умение делиться ими с окружающими.

«Ваши научные труды, лекции, экскурсии – это бесценный вклад в популяризацию искусства и сохранение культурного наследия», – отреагировали коллеги на оценку труда Л.Смирновой.

Старший научный сотрудник Севастопольского художественного музея, искусствовед, культуролог Татьяна Сайгушкина рассказала «Севастопольской газете», что звание почетного академика присвоено Л.Смирновой за написание ряда искусствоведческих статей, в том числе к альбомам художников Николая Дудченко и Рамазана Усеинова. Л.Смирнова – активный популяризатор крымского и севастопольского изобразительного искусства, участник множества конференций.

Важно отметить, что представил Л.Смирнову к званию почетного академика директор НИИ искусствознания и критики Российской академии художеств, доктор искусствоведения Сергей Ступин.

– Теперь у нас работают не только кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России, три заслуженных работника культуры Севастополя, но и почетный академик Российской академии художеств», – читаем на сайте музея.