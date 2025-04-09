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Присвоили звание почетного академика Российской академии художеств

Щербакова Евгения

Этого высокого звания удостоена заместитель директора по научной работе Севастопольского художественного музея имени Крошицкого Людмила Смирнова. За преданность делу, неутомимую жажду знаний и умение делиться ими с окружающими.

«Ваши научные труды, лекции, экскурсии – это бесценный вклад в популяризацию искусства и сохранение культурного наследия», – отреагировали коллеги на оценку труда Л.Смирновой.

Старший научный сотрудник Севастопольского художественного музея, искусствовед, культуролог Татьяна Сайгушкина рассказала «Севастопольской газете», что звание почетного академика присвоено Л.Смирновой за написание ряда искусствоведческих статей, в том числе к альбомам художников Николая Дудченко и Рамазана Усеинова. Л.Смирнова – активный популяризатор крымского и севастопольского изобразительного искусства, участник множества конференций.

Важно отметить, что представил Л.Смирнову к званию почетного академика директор НИИ искусствознания и критики Российской академии художеств, доктор искусствоведения Сергей Ступин.

– Теперь у нас работают не только кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России, три заслуженных работника культуры Севастополя, но и почетный академик Российской академии художеств», – читаем на сайте музея.