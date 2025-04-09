Не пропустил «скорую»

По предварительной информации Госавтоинспекции, 9 апреля в 10.40 на перекрестке улиц Пожарова и Пионерской 73-летний водитель на автомобилье Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался на красный свет с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами. В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Признаков опьянения у него не установлено.

Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей быть предельно внимательными при приближении транспортных средств, движущихся с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, принимать все необходимые меры по обеспечению их беспрепятственного проезда во избежание возникновения аварийных ситуаций.