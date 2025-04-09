До 30 июня МТС должен отменить роуминг в Крыму и Севастополе

Это последний из операторов «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Тele2), сохранявший дополнительную плату для абонентов за связь на полуострове.

Компания МТС уведомила ФАС России о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС считает срок реализации технически обоснованным.

Ранее ФАС РФ признала оператора нарушившим антимонопольное законодательство и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя. Компания обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.

На данный момент предпосылки для взимания дополнительной платы в Крыму устранены. Для всех операторов связи созданы экономические условия для ее отмены.