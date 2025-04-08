«Жигуль» был нафарширован мясом

Сотрудник мясного цеха попался дорожно-патрульной службе с 300 кг мяса в автомобиле. Как оказалось, он приторговывает ворованным.

Сотрудниками ДПС на маршруте патрулирования был остановлен автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего жителя Севастополя. При проверке документов и осмотре автомобиля полицейские обнаружили в багажнике и салоне машины более 300 килограммов мясных изделий, перевозимых без необходимой документации. В ходе общения водитель признался, что он незаконно вывез продукцию предприятия, занимающегося производством мясных изделий.

Сотрудниками Госавтоинспекции на место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства полицейские установили, что злоумышленник с февраля по март вывозил мясо с производства, где работал, и продавал. Предварительно общая сумма ущерба, нанесенного предприятию составила более 250 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.