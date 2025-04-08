Землю для собачьего приюта нашли

В Верхнесадовском муниципальном округе под строительство приюта для бездомных собак выделено 2,5 га земли. Такая информация 8 апреля появилась на официальном сайте Орлиновского муниципального округа.

Приют будет расположен за пределами одного из верхнесадовских сел. Земельный участок — достаточно просторный и обеспечен необходимыми коммуникациями.

«Земля передана в бессрочное пользование ГБУ «Парки и скверы». В декабре 2024 года её целевое назначение было изменено на «ветеринарное обслуживание». На данный момент специалисты прорабатывают техническое задание для строительства приюта», — уточняется в материале.

Там же указано, что в дальнейшем оперативное управление приютом будет осуществляться городским управлением ветеринарии, а департамент городского хозяйства займется внесением необходимых изменений в нормативно-правовые акты для обеспечения полноценной работы учреждения, уточняется в сообщении.

«Севастопольская газета» связалась с администрацией Верхнесадовского МО. Там не захотели подтвердить данную информацию, сославшись, что в городе федерального значения выделение земли находится в ведомстве ДИЗО, а ее назначение — департамента архитектуры. В ГБУ «Парки и скверы» без информационного запроса подтвердить информацию также отказались.

А вот глава Орлиновского муниципального округа Александр Богуш сообщил, что все городские новости, которые размещаются на официальном сайте его муниципального округа, приходят к ним из городского правительства. Вопрос о выделении земли в Верхнесадовском МО под организацию приюта для животных обсуждался при принятии нового генерального плана евастополя. В этом документе всё и отражено.

Напомним, что с 2020 года и по настоящее время система контроля численности бродячих собак в городе отсутствует, регулярный отлов и программа по стерилизации не работает. За последние несколько лет участились случаи обращения в суды людей, которые пострадали от укусов и агрессивного нападения бездомных собак.