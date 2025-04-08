Украсят общественный транспорт к 80-летию Великой Победы

К предстоящему Дню Победы восемь севастопольских троллейбусов и столько же автобусов оформят соответствующими символами и надписями. Об этом сообщается на страничке предприятия в Вконтакте.

Идеей украсить общественный транспорт победной символикой поделился директор департамента транспорта Станислав Таматаев. По его словам, к праздничной акции присоединяются частные перевозчики, они планируют украсить примерно 50 машин. Планируется, что всего на городских маршрутах будут задействованы более 60 автобусов и троллейбусов.

"Мы научились делать такую оклейку, мы потом вскрываем нанесенные наклейки лаком, и они держится длительное время. Мы уже имеем опыт, более года эти наклейки не смываются и выглядят, как будто новые", — дополнил директор ГУП "Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова" Денис Будыш.

Такой празднично украшенный транспорт продолжит ходить по городским улицам и после Дня Победы, до конца года.