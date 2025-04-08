Проблемы участников СВО рассматривают в приоритетном порядке

Почти каждый шестой вопрос, с которыми обращались к Уполномоченному по правам человека в Севастополе в 2024 году, был связан с СВО.

Всего было зарегистрировано 452 таких обращения.

Бюрократические препятствия

Согласно отчетному докладу о деятельности Уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, который он на этой неделе должен представлять в заксобрании, в 2024 году участники СВО достаточно часто сталкиваются с бюрократическими препятствиями. В документе приводятся примеры, когда разрешить непростые ситуации удавалось с помощью вмешательства омбудсмена.

Так январе 2024 года волонтеры обратились к уполномоченному с просьбой оказать помощь бойцу, которого выписали из госпиталя, но представители полка за ним не приехали. Документов с собой у него не было, мужчина оказался один в неизвестном городе. П.Буцай связался с директором рабочего дома «Тихая гавань». Там занимаются профилактикой наркомании и алкоголизма,оказывают социальную помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию. Бойцу предоставили ночлег до приезда сослуживцев.

Другой военнослужащий после осколочного ранения нуждался в проведении плановой операции, необходимой для восстановления подвижности руки. Но сделать это в рабочем порядке не получилось из-за возникших сложностей с определением на госпитализацию в медицинское учреждение. Без помощи уполномоченного не обошлось.

Организовать транспортировку раненных бойцов из местных медицинских учреждений в Москву или Петербург за получением высокотехнологичной помощи без помощи уполномоченного по правам человека в городе тоже не всегда получается, следует из доклада.

Восстановление документов

Если у бойцов безвозвратно утеряны документы, они и их семьи не могут получить ни выплат, ни билетов, ни других услуг. Восстановление утраченных документов — была одной из самых распространенная проблем за прошедший год.

В отчете приводятся примеры такой помощи.

Муж обратившейся за содействием женщины погиб в Херсонской области. Вдова проживает за территорией Севастополя, а войсковая часть находится здесь. Денежных выплат она не получила более полугода. После принятия мер, дети военнослужащего получили выплаты.

Раненому бойцу из Ставрополя, проходящему лечение в госпитале в Севастополе заблокировали банковскую карту, он не мог распоряжаться средствами.

К омбусмену за восстановление документов, которые сгорели, обратились раненые бойцы из Якутии и Волгоградской области. Только после согласованной работы с УМВД Севастополя и этих регионов услуга заявителям была оказана в срочном порядке.

Выплаты и земля

По-прежнему по ряду причин участники СВО и члены их семей испытывают сложности в получении денежных выплат в полном объеме.

Один из случаев, с которым пришлось разбираться: деньги за погибшего на СВО в равных долях были распределены между супругой, его детьми и родителями. В дальнейшем выяснилось, что мать бойца давно умерла и на нее выплаты не положены.

Боец до ухода на СВО оформил кредит на автомобиль. После его гибели вдова обратилась в банк с просьбой прекратить кредитные обязательства, но кредитор навстречу не пошел. Проблему пришлось решать в ручном режиме.

На 1 января 2025 года в Севастополе всего 8387 человек получают льготы, связанные с СВО, 6985 из них — это контрактники.

Вопросы обеспечения прав участников СВО и членов их семей бесплатными земельными участками в сфере постоянного мониторинга омбудсмена, говорится в отчете. Проблемы в большинстве случаев связаны с выданными командирами воинских частей справками. В них отсутствуют номера и даты, что является нарушением. Другая проблема — отсутствие оригиналов справок. При этом в Севастополе в очереди на получение бесплатных земельных участков зарегистрировано — 9493 человек. Информации о количестве выделенных на 1 января 2025 года участникам СВО земельных участков в докладе нет.