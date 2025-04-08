Обсудили балясины, глэмпинги и лестницу к Петропавловскому собору

В ходе архитектурно-художественного совета 7 апреля рассмотрено семь вопросов, в том числе ранее обсужденные и отправленные на устранение замечаний.

Среди них — ремонтно-восстановительные работы элементов фасадов административного здания Крымского филиала ФГУП «Росморпорт» на Нахимова, 3, а также реконструкция пассажирских катерных пирсов у Графской пристани.

Проект уже отправляли на доработку и теперь рассматривали повторно. На этот раз предметом обсуждения стали колористические решения и цветовая совместимость причалов и здания. Собственно, обсуждались «оттенки белого», в итоге сошлись на одобрении жемчужно-белого и сигнально-серого с пожеланием при производстве работ уточнить цветовые характеристики.

— Это будет вписываться в существующий ландшафт и в существующую застройку, не перебивая доминанты Графской пристани и зданий, примыкающих к площади Нахимова и ЦСКА, — согласился с замечаниями представитель разработчика.

Член совета депутат Константин Пирогов в очередной раз предложил демонтировать балясины на балконе здания Росморпорта, которые ему крайне не нравятся. Вопрос даже вынесли на голосование, однако коллеги его не поддержали.

Сезон глэмпингов

Далее рассматривали модульные средства размещения — глэмпинги. Как раз сейчас Министерство экономического развития проводит очередной грантовый конкурс на их создание.

— Так как Севастополь участвует в заявках на размещение глэмпингов, их теперь также рассматривают на заседаниях архитектурно-художественного совета, — пояснил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

На этот раз на суд совета представили четыре проекта, два из которых приняли. Ласпинский глэмпинг в районе «Бухты Мечты» представлен не был, поэтому его и отклонили.

Второй отклоненный проект — глэмпинг в районе озера у села Орлиное в Байдарской долине. Как выяснилось в ходе обсуждения, его собираются разместить на землях сельскохозяйственного назначения, причем данная территория находится в границах ООПТ «Заказник Байдарский», плюс это зона источника питьевого водоснабжения, где размещение септиков — такой способ канализования предложили разработчики — недопустим.

Два одобренных проекта — в Каче и в Любимовке — предполагают размещение модулей на земельных участках с соответствующим видом разрешенного использования для баз отдыха.

— Таким образом, от Севастополе уйдут две заявки на возможность участия в конкурсе и получения грантов, — резюмировал М.Жукалов.

Исторические ступени обещают сохранить

Затем предметом обсуждения стали лестничные марши, ведущие к собору Петра и Павла.

Более всего членов совета интересовал материал, который может быть использован для их реставрации, с пожеланием использовать исторические материалы.

В результате представитель ООО «Авес-строй» Александр Пузырев согласился с мнением архитекторов, пообещав, что подрядчик по результатам дефектовки сможет использовать исторические материалы и заложить их в основание лестницы.

— Одна часть лестницы будет выполнена из исторических материалов, остальные две — из гранитного камня толщиной 6 см в максимально приближенном варианте к цвету исторического камня, — констатировал М.Жукалов.

Подрядчик также взял на себя обязательство почистить существующие подпорные стены и устроить на них парапеты.