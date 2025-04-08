На кольце у депо №2 запретят парковаться

На кольце по ул.Горпищенко меняется организация дорожного движения, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Там расположена конечная остановка общественного транспорта, а само кольцо предназначено для разворота и стоянки троллейбусов. С 28 апреля на данном участке вводится запрет на въезд и парковку личных автомобилей. К этому времени Севавтодор должен установить соответствующие знаки и нанесет разметку.

Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию при планировании поездок и обращает внимание, что въезд в зону жилой застройки будет осуществляться по ул.Костромская.