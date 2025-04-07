«Трава у дома» зовет на урок

В преддверии 12 апреля во всех школах страны вместо традиционных звонков звучат фрагменты популярных песен о космосе: «Трава у дома», «Прекрасное далёко», «Надежда», «Притяжение Земли» и другие.

«День космонавтики — хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях нашей страны. Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует и проект «Мелодии вместо звонков», который получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, Минпросвещения подготовило всероссийский урок «История развития российской космонавтики».

Проект «Мелодии вместо звонков» запущен в российских школах в ноябре 2024 года. В ноябре вместо звонков для ребят включали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, в декабре — музыку из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, в январе — фрагменты песен Международного детского центра «Артек», в феврале — патриотические песни, в марте — отрывки песен, посвященных женщинам.

Отметим, что мелодии вместо звонков можно поставить в школах, где есть для этого специальное оборудование.