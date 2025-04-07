Провели семейный чемпионат по оказанию первой помощи

Семейными чемпионатами по оказанию первой помощи Движение Первых и Российский Красный Крест 5 апреля запустили новый сезон Всероссийского проекта «Первая помощь», который реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети».

Севастополь получил право открывать сезон, потому что в прошлом году всероссийский финал выиграла команда средней школы №3.

В соревнованиях, которые проходили 5 апреля на базе школы «Экотех+» приняли участие 500 человек — дети, их мамы и папы, бабушки и дедушки. Команды состязались в навыках оказания первой помощи, спасении пострадавших на пожаре и на воде, знании правил безопасного дорожного движения. Ребята также побывали на творческих мастер-классах по рисованию, демонстрировали умение решать головоломки. Самым маленьким участникам чемпионата выдали тематические раскраски и настольные игры.

В итоге лучшими оказались шесть семейных команд: «Хранители здоровья», «Целители», «Астра», «Меркуловы», «От сердца к сердцу» и «Молния».

Отметим, что команда школы №3 «Целители» опять показала впечатляющий результат.

— Мы участвовали всем семейным составом: мама, папа, наши дочери — девятиклассница Владислава и семиклассница Ясна, а также учительница биологии, — рассказала член команды Ольга Олейник.

Сначала «Целители» участвовали в мастер-классе Красного Креста, где получили инструктаж о видах оказания первой помощи. Далее было предложено показать мастерство в конкретной ситуации: остановить сильное кровотечение и оказать помощь при частичной непроходимости дыхательных путей. В минимальное время пришлось сориентироваться, оказать первую помощь и вызывать скорую. В результате со всеми этими заданиями команда справилась за 55 секунд!

— Получили невероятные впечатления! Понравилось все: замечательные ведущие, мастер-классы Красного Креста, квесты, концертная программа. Все было на высшем уровне! Порадовали призы, в числе которых худи, специальные сумки-аптечки для оказания первой помощи, респираторы, пледы, термосы «Движения Первых», а также настольная игра о Севастополе. Этот семейный чемпионат навсегда останется в нашей памяти! — прокомментировала состоявшееся событие член команды «Целитель» О.Олейник.

«Проведение Движением Первых и Российским Красным Крестом семейных чемпионатов по оказанию первой помощи — это возможность обучить жизненно важным навыкам не только участников движения, но и их родителей. В прошлом году нам удалось вовлечь в образовательные мероприятия и соревнования более одного миллиона участников. В этом году мы планируем охватить свыше 1,5 миллиона человек», — рассказал участник президентской программы «Время героев», Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Председатель Российского Красного Креста РФ Павел Савчук подчеркнул, что знания и навыки оказания первой помощи — это основа культуры безопасности, которая должна закладываться с раннего возраста.

Проект «Молодежь и дети» реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе».