Поезда в Крым из Москвы и Петербурга могут пойти через Новороссию

Первые составы могут связать Москву и Санкт-Петербург с Симферополем сообщил заместитель гендиректора ФГУП «ЖДН» Олег Калеватых на форуме «Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России».

«Разработан проект дорожной карты по запуску пассажирских поездов дальнего следования из центральной части России через территорию новых субъектов РФ на Крымский полуостров. Создана дорожная карта. <...> Рассматриваются пока пассажирские поезда из Москвы на Симферополь и Санкт-Петербурга на Симферополь», — цитирует О.Калеватого ТАСС.

Уже определены станции для посадки и высадки пассажиров по маршруту.

Сейчас в ДНР и ЛНР осуществляются пригородные пассажирские железнодорожные перевозки. По пригородным маршрутам курсируют 28 пар поездов. В 2024 году было перевезено более миллиона пассажиров.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД рассмотреть вопрос о развитии пассажирского и грузового железнодорожного сообщения Крыма и Центральной России через Донбасс и Новороссию. В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что возможность есть, но ею пока не пользуются из соображений безопасности.

Готовят первый контейнерный поезд в Крым

Первый контейнерный поезд отправится в Крым через территории Донбасса и Новороссии на следующей неделе, сообщил4 апреля О.Колеватых на форуме «Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России».

«Сегодня в первой половине дня мы подписали договор с компанией, первый контейнерный поезд мы ждем на следующей неделе, который заходит, будет заходить в Крым. <...> Это грузовой поезд, который именно был создан для перевозки контейнеров. Поэтому работу мы в этом направлении ведем. <...> Основной вопрос — что дальше, потому что без открытия пограничного и таможенного переходов нет дальше плеча. Уже бы это происходило, если бы у нас была возможность затаможивать и растаможивать», — сказал Калеватых.

По его словам, как только этот вопрос будет решен, ЖДН смогут организовать указанные перевозки «в достаточно хорошем объеме».

Контейнерные поезда развивают большую скорость, не останавливаясь на станциях. Их использование позволяет оптимизировать сроки и логистику доставки разных видов грузов.