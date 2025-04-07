Наградили лауреатов творческого конкурса про СВО

В номинации «Рассказ, посвященный событиям специальной военной операции», в возрастной категории от 14 до 17 лет третье место у сына участника СВО Евгения Безикова. Также третье место, но уже в возрастной категории «36 лет и старше» у Олеси Дехтяревой — матери погибшего участника СВО.

Награждение победителей дипломами и благодарственными письмами прошло в Фонде «Защитники Отечества» Севастополя.

«Через повести и рассказы мы сохраняем память о тех, кто отдал свои жизни за мир и стабильность нашей страны», — рассказала о важности конкурса «Памяти героев верны!» руководитель филиала фонда Елена Анисимова.

После вручения дипломов, лауреаты прочитали свои произведения и рассказали о себе.

О.Дехтярева вместе с семьей переехала в Севастополь из Оренбурга в 2016 году. Когда началась специальная военная операция ее 24-летний старший сын подписал контракт и ушел на фронт. Он погиб под Артемовском в феврале 2023 года. Для родственников погибших, участие в таких конкурсах — это возможность поделиться своей личной историей, рассказать о своих переживаниях, о том, что они чувствуют, о подвигах их сыновей и мужей, считает женщина. Ее конкурсное эссе — это беседа с сослуживцем сына, который приехал передать личные вещи бойца и рассказать о его подвиге.

Свой рассказ об участии в освобождении Мариуполя бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота прочитал юнармеец Е.Безиков. Один из его персонажей — майор Дмитрий Востряков. На встрече в фонде присутствовала вдова героя.

В творческом конкурсе 2024 года приняло участие около пяти тысяч человек. Ознакомится с лучшими работами можно на сайте https://памятигероевверны.рф/. Сейчас доступен сборник за 2023 год. Новый организаторы обещают опубликовать к лету.