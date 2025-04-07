Морской берег отпаривают

Для очистки камней используют установку, подающую пар под давлением.

Такой метод очистки порекомендовал федеральный оперативный штаб, развёрнутый в Анапе. В Севастополь специально привезли мощный парогенератор, который выдает пар температурой более 140 градусов под давлением в 10 бар. Применять пароочиститель можно только в доступных местах, где может подъехать специальная техника.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю объяснили принцип и порядок работ: «При обработке паром мелкая фракция нефтепродуктов оказывается в воде. Чтобы она не распространялась по акватории, специалисты Спасательной службы города устанавливают боновые заграждения. Внутри заграждений содержится сорбент, вбирающий следы нефтепродуктов, который собирают сетями и лопатами. После очистки его можно использовать повторно».

Метод показал себя эффективным — уже очищено 75 квадратных метров береговой линии в Севастополе. Мероприятия будут продолжены.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы, а потом и побережья Крыма. Ликвидация последствий ЧП ведется с 19 декабря волонтерами и МЧС.