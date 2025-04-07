КОС «Южные» продолжают строить

Срок ввода в эксплуатацию КОС «Южные» перенесли еще на год, генеральный подрядчик сменился, но строительство продолжается. По сообщению губернатора Михаила Развожаева, сейчас на площадке завершается строительство здания механической очистки сточных вод, первичных и вторичных радиальных отстойников, административно-бытового корпуса.

Он написал, что продолжается строительство аэротенков, трансформаторной подстанции, ведется прокладка сетей канализации и внутриплощадочных технологических трубопроводов.

«Специально для КОС «Южные» закуплено и скоро поступит оборудование для сушки и последующего сжигания иловых остатков. Это даст большое преимущество нашим очистным сооружениям: во многих городах этот вопрос не решен, отходы накапливаются в резервуарах, и на экологию это влияет не самым положительным образом. У нас же будет отдельный цех, где будет производиться сушка иловых остатков и их сжигание в защищённых условиях, – прокомментировал ход работ глава города в своем телеграм-канале.

По его словам, это важно для обеспечения полного цикла утилизации отходов, отметив, что воду в результате применения современной технологии очистки можно будет использовать в качестве технической даже для полива.

Губернатор также отметил, что планируемая мощность очистных сооружений составляет 130 тысяч кубов в сутки, с с возможностью увеличения таковой до 160 тысяч.

КОС «Южные» начали строить еще в советское время в Камышовой бухте, но затем строительство было приостановлено. Достраивать начали в 2017 году, но это привело к большому финансовому скандалу, вызванному не вполне понятной пропажей двух миллиардов рублей.

В итоге были возбуждены уголовные дела, произошла смена подрядчика,

после чего проект почти полностью переделали. Последнее привело к увеличению сметы с шести до 20 миллиардов рублей. В апреле 2025 года произошла уже третья смена подрядчика, на этот раз по причине банкротства предыдущего.