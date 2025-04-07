Ищут писателей и поэтов, достойных премии

«Президент России объявил 2025 год — годом Героев Отечества. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Год защитника Отечества должен стать ярким и значимым событием, подчеркнувшим заслуги тех, кто защищал и защищает сегодня суверенитет и безопасность нашей страны. Надеемся что севастопольские авторы достойно представят в своих произведениях основную тему года и в конкурсе будут участвовать работы освещающие подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, радость Победы, историю города-героя Севастополя, его защитников и созидателей», — считают в департаменте.

На конкурс принимаются произведения традиционной формы — роман, повесть, рассказ, произведения поэтических жанров, написанные на русском языке и опубликованные в 2023-2025 годах. Прием заявок ведется по 20 апреля на ул.Ленина, 51 или по электронной почте office@svlib.ru с пометкой «Заявление на конкурс».

Победителей объявят в сентябре — вручение премии приурочено к дате рождения Л.Толстого.

Литературная премия вручается в Севастополе с 1993 года. По правилам, которые были приняты в 2021 году, ее общий фонд — 200 тысяч рублей. Победитель получает 60 тысяч (может быть и несколько победителей в различных номинациях), а лауреаты поощрительных премий — по 20 тысяч.