«Гранд сервис экспресс» поддержал предложение ФАС о повышении платы за возврат билетов

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) поддерживает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ об изменении подхода к плате за возврат ж/д билетов с возможным увеличением до 10%, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. По мнению компании, мера позволит снизить количество возвратов билетов.

«АО ТК «Гранд сервис экспресс» поддерживает данную меру и считает, что плата за возврат в размере 10% от стоимости билета справедлива и позволит значительно снизить количество возвратов, при этом не сильно ударит по бюджету пассажиров, у которых изменились планы», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что наблюдают сейчас, как люди покупают билеты на несколько дат, а позже, ближе к дате отправления, сдают ненужные билеты, когда окончательно определяются с датами поездки. При этом у других пассажиров может отсутствовать возможность спланировать отпуск и заранее приобрести билеты.

По данным ГСЭ, в январе 2020 года, до снижения сбора за возврат билетов в 100 раз, процент возврата составлял 9%, а в январе 2024 года — 19%. При этом на данный момент возвращается каждый четвертый билет.

«Справедливо отметить, что у компаний — авиаперевозчиков сборы за возвраты как раз помогают правильно планировать свои поездки, а не скупать емкость мест в большом количестве и не возвращать в последний момент», — отметили в ГСЭ.

АО ТК «Гранд сервис экспресс» — единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поезда «Таврия»), а также создатель проекта — поезда-отеля на колесах «Гранд экспресс», ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Поезда «Таврия» круглый год курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, а также из Омска, Перми и Кисловодска в Симферополь. Всего в 2024 году поезда ГСЭ перевезли 5,85 млн пассажиров.