Сельским работникам культуры выплатят по миллиону

В Севастополе утвердили порядок реализации программы «Земский работник культуры», которая направлена на привлечение кадров в учреждения культуры сельских территорий и малых городов.

Соответствующее постановление принято 4 апреля на заседании городского правительства.

По словам директора департамента культуры Анжелы Сумаковой, программой предусматривается единовременная выплата миллиона рублей специалистам, которые выразят желание работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек. Для получения выплаты гражданину РФ необходимо стать победителем конкурсного отбора на замещение вакантной должности и заключить договор с учреждением культуры на полный день работы, на срок не меньше пяти лет.

Перечень вакансий, участвующих в программе, опубликован на сайте департамента культуры. Победители конкурса должны будет заключить трудовой договор до 1 сентября, подписать трехсторонний договор на предоставление выплаты до 15 сентября. Сама выплата должна быть перечислена до 1 ноября.

Вакансий пять: библиотекарь в Орлином, преподаватель теории музыки в Инкермане, преподаватель по классу скрипки в Балаклаве, по классу фортепиано в Андреевке и по классу духовых и ударных инструментов в Верхнесадовом.