Вековую историю Дворца пионеров показали в фотографиях

Всего представлено 20 больших фотографий, на которых запечатлены самые яркие моменты истории, связанные с созданием творческих коллективов учреждения и их развитием.

На черно-белых снимках – дети с пионерскими галстуками: во время выступлений и после них. Во Дворце всегда существовала традиция показывать севастопольцам свое искусство перед главным входом: играть на народных инструментах, петь, танцевать. Зрители находились всегда, они же приветствовали, поддерживали, радовались успехам.

Таковых за время существования Дворца накопилось немало: не раз побеждали на различных конкурсах, фестивалях – национальных и международных. Да они и сами их организовывали – один только международный фестиваль детского творчества «Золотая рыбка» чего стоит!» На одном из цветных фото запечатлен момент открытия «Золотой рыбки». А еще — фрагменты выступления замечательных коллективов ДДЮТ: хореографического ансамбля «Калейдоскоп», ансамбля народной песни «Калинка», шоу-группы «Сюрприз», народного русского оркестра «Садко» и др.

Чем жил Дворец целый век, чем живет теперь, можно узнать, воспользовавшись QR-кодом, размещенным под фотоснимками, перейдя на сайт «Фотолетопись Дворца»: 100-летняя история в фотографиях и на страницах летописей.