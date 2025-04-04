В сентябре размер Президентской стипендии увеличат до 30 тысяч рублей

Стипендия будет назначаться по результатам конкурса, проходящего по девяти направлениям: «Математические и естественные науки»; «Инженерное дело, технологии и технические науки»; «Здравоохранение и медицинские науки»; «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»; «Науки об обществе»; «Образование и педагогические науки»; «Гуманитарные науки»; «Искусство и культура»; «Оборона и безопасность государства. Военные науки». Получателями смогут стать студенты старших курсов бакалавриата и специалитета, а также магистранты. Общее количество получателей не превысит 3,4 тысячи человек в год.

Для получения стипендии кандидаты должны иметь по итогам аттестаций лишь 25% четверок, а троек не иметь вообще. Также нужно быть победителем студенческих конкурсов и олимпиад. Дополнительно требуется участие в научных исследованиях или публикации в научных изданиях.

Действующий сейчас порядок назначения и выплаты Президентской стипендии для студентов и аспирантов вузов определяется распоряжением 1993-го года. Кандидаты на получение президентской стипендии проходят вузовский, а затем и ведомственный отбор. При этом размер Президентской стипендии для студентов составляет семь тысяч рублей в месяц.

С 1 сентября размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, увеличится до 30 тысяч рублей в месяц.