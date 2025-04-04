В сентябре размер Президентской стипендии увеличат до 30 тысяч рублей
Утверждены новые правила выплаты Президентской стипендии для студентов российских вузов. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Стипендия будет назначаться по результатам конкурса, проходящего по девяти направлениям: «Математические и естественные науки»; «Инженерное дело, технологии и технические науки»; «Здравоохранение и медицинские науки»; «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»; «Науки об обществе»; «Образование и педагогические науки»; «Гуманитарные науки»; «Искусство и культура»; «Оборона и безопасность государства. Военные науки». Получателями смогут стать студенты старших курсов бакалавриата и специалитета, а также магистранты. Общее количество получателей не превысит 3,4 тысячи человек в год.
Для получения стипендии кандидаты должны иметь по итогам аттестаций лишь 25% четверок, а троек не иметь вообще. Также нужно быть победителем студенческих конкурсов и олимпиад. Дополнительно требуется участие в научных исследованиях или публикации в научных изданиях.
Действующий сейчас порядок назначения и выплаты Президентской стипендии для студентов и аспирантов вузов определяется распоряжением 1993-го года. Кандидаты на получение президентской стипендии проходят вузовский, а затем и ведомственный отбор. При этом размер Президентской стипендии для студентов составляет семь тысяч рублей в месяц.
С 1 сентября размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, увеличится до 30 тысяч рублей в месяц.