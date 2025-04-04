Торговлю на полуострове будут развивать

Замглавы Минпромторга России Роман Чекушов совершил двухдневную рабочую поездку в Крым, чтобы встретиться с губернатором Севастополя и главой Республики Крым, а также познакомиться с работой ключевых объектов на полуострове.

Новые торговые сети

Губернатор Михаил Развожаев написал о встрече в своем телеграм-канале: «Встретился в Севастополе с Романом Андреевичем Чекушовым — статс-секретарем — заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Обсудили с Романом Андреевичем перспективы открытия магазинов крупных ритейлеров. Со стороны города мы, безусловно, поддержим новые сети, которые готовятся к нам зайти. Закон экономики простой: чем больше игроков будет на рынке, тем ниже цены».

По словам руководителя города, одна из главных проблем «нашего ритейла — стоимость молочной продукции». В среднем в Севастополе и Крыму из-за логистики она выше на 25-30%, чем в других городах Южного федерального округа.

«При поддержке Минпромторга мы совместно с предпринимательским сообществом будем работать над тем, чтобы в нашем субъекте было как можно больше товаров и продуктов по доступным ценам», — пообещал губернатор.

Эксперименты и инновации

На встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым ожидаемо обсуждался круг вопросов, связанных с работой сферы торговли, в том числе продление срока перевода розничных рынков Крыма в капитальные строения.

«Благодарю коллег из Министерства промышленности и торговли РФ и Государственной Думы за должное внимание к нашему региону и поддержку по всем направлениям. Со своей стороны готовы предоставить площадки для экспериментальной и инновационной деятельности в сфере промышленности и торговли. Будем рады, если в результате совместных усилий удастся реализовать новые проекты, которые будут востребованы как в Крыму, так и во всей России», — написал в соцсетях С.Аксенов о встрече.

В рамках визита в Республику Крым Р.Чекушов посетил мультитемпературный склад «АйСи Логистик» — объект для хранения продуктов питания в разных температурных режимах, стройку оптово-распределительного центра «ПУД» и рынки, где оценил разнообразие товаров и развитие розничной торговли в регионе.

«Для дальнейшего развития торговой отрасли региона необходимо продолжать такую работу. Например, предстоит приложить усилия по приведению в соответствие с федеральным законодательством рынков в части перевода их в капитальные строения. Договорились о разработке соответствующих дорожных карт для каждого рынка», — цитирует пресс-служба Минпромторга Р.Чекушова.