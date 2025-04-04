Севастополь вполне комфортный город

В 2024 году в России число городов с благоприятной средой в России выросло до 920, а средний показатель за пять лет увеличился на 30%. Это следует из опубликованного индекса качества городской среды. Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и является инструментом для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования.

Севастополь в рейтинге 2024 года продвинулся вперед на 14 пунктов: в 2024 году город набрал 218 баллов.

Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды— безопасность, комфортность, экологичность, разнообразность, современность, эффективность управления. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов.

У Севастополя следующие показатели:

— жилье и прилегающие пространства — 40 (в 2018 году было 38);

— улично-дорожная сеть — 41 (24);

— озелененные пространства — 34 (33);

— общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства — 38 (23);

— социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства — 28 (22);

— общегородское пространство — 37 (29).

С 2018 года, когда впервые составили рейтинг, Севастополь значительно продвинулся лишь в качестве дорог (17 пунктов) и общественно-деловой инфраструктуре (15 пунктов). А вот в жилых кварталах и зеленых зонах прорыва к комфорту за семь лет не произошло.

Для сравнения, у Симферополя в рейтинге 2024 года 225 баллов. Преимущество по сравнению с Севастополем крымской столице дают комфортность общегородских пространств (46 баллов) и социально-досуговой инфраструктуры (33).

Ялте 256 баллов принесли озеленение (53), комфортное жилье (42), хорошая общественно-деловая (47) и социально-досуговая (39) инфраструктуры.

Отметим, что Ялта в рейтинге 2018 года имела 200 баллов, а Севастополь — лишь 169.

Самым комфортным городом России опять оказалась Москва с 312 баллами.