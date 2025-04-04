Поручено принимать хозяйственные решения оперативно

Жители Казачьей бухты пожаловались в соцсетях на затопление дождем участка дороги около новопостроенных объектов – детского сада и школы. Вопрос был поднят 4 апреля на заседании правительства.

Как пояснил и.о.замгубернатора Павел Иено, в этом месте, являющемся самой нижней точкой местности, скапливается вода. При этом он начал отчитываться о выполненных и планируемых действиях в этом направлении.

– Какие-то водосборные лотки там поставьте на переходе с двух сторон, локальные, маленькие. Ничего там мудрого не надо делать! Бетонируется люк, ставится водосборный лоток, – прервал его отчет губернатор Михаил Развожаев.

На это П.Иено пообещал выехать на место, оценить проблему и постараться локально ее решить. Правда заметил, что пока непонятно, куда сбрасывать воду.

– Ну как-то по-хозяйски, не вот это вот все: проект разрабатываем, потом будем строить... – снова отреагировал на его слова глава города, после чего начал распекать и.о.директора департамента транспорта Станислава Таматаева.

– Станислав Вячеславович, вы иногда из кабинета выходите, по городу ездите и принимайте хозяйственные решения, не надо вот это все там: кто-то, где-то, когда-то... Сами увидели, быстренько придумали, как решить и исправили, – проинструктировал подчиненного М.Развожаев.