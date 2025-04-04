Покажут «Севастополь многонациональный»

Выставка с таким названием открывается в ретрокинотеатре «Украина». Экспозиция подготовлена Музеем обороны Севастополя, городским национально-культурным центром и Ассоциацией национально-культурных обществ Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Основная цель выставки – показать бесконфликтность проживания разных национальностей на территории Севастополя на протяжении всей истории города. Согласно статистике, по состоянию на 2014 год в Севастополе проживали представители 103 национальности.

Действующая с 1993 года Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя (АНКОС) объединяет 33 национальных общества, каждое из которых стремится содействовать сохранению культуры своего народа.

На выставке покажут документы, фотографии, книги, национальные предметы быта из фондов национальных культурных обществ и городского национально-культурного центра.

Как рассказал «Севастопольской газете» председатель АНКОС Евгений Баккал, мысль о целесообразности создания такой экспозиции существовала давно.

«Для нас очень важно, когда общественные организации национальных обществ работают совместно с профессиональными музейщиками. Положительный опыт создания совместных с Панорамой выставок караимского общества был в 1999-м и в 2011-м годах. После нашего общения с нынешним руководством музея эту практику решено было продолжить, но теперь собрать для нее экспонаты от всех наших национальных обществ», – поделился Е.Баккал.

Выставка будет работать до 15 июня.