Мокрый снег ожидается в Крыму с 6 по 8 апреля

Штормовое предупреждение объявлено на полуострове из-за ожидающихся с воскресенья, 6 апреля, сильных дождей, а также мокрого снега и усиления ветра до 25 метров в секунду.

«По данным Крымского гидрометцентра, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 6 апреля, в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, в горах — с мокрым снегом», — говорится в сообщении в телеграм-канале ГУ МЧС Республики Крым.

Также 8 и 9 апреля прогнозируется понижение температуры воздуха до 1-6 градусов тепла, а в степных и предгорных районах — заморозки до 2 градусов мороза.

В Севастополе 6 апреля утром и днем дождь. Ветер юго-западный, со второй половины дня северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха +11...+13°С. 7 апреля — ночью и днем дождь. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°С.