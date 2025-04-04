Минтранс учтет уроки крушения танкеров

Две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, которое привело к загрязнению нефтепродуктами акватории и побережья Черного моря. Комиссии установили, что основные причины аварийных случаев — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.

Для танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» сезон плавания в Азовском море был ограничен до 30 ноября. В Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» мог находиться до 30 ноября, а «Волгонефть-239» только до 20 ноября. Однако капитанами танкеров и судовладельцами указанные ограничения были проигнорированы.

Экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами. На в танкерах должны было работать три дипломированных судоводителя с правом занятия должностей, а реально на каждом судне находилось по два судоводителя, и лишь один из них отвечал требованиям по дипломированию.

По итогам расследования комиссии Ространснадзора подготовили ряд предложений по организационным и правовым мерам, которые позволят избежать подобных аварий, в том числе — ввести превентивный мониторинг исполнения судами установленных для них ограничений по сезону и районам плавания и срокам освидетельствований.

Минтранс России совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и Российским морским регистром судоходства учтет результаты расследования в комплексном анализе законодательства в области обеспечения безопасности морских и речных перевозок, в особенности перевозок опасных и вредных веществ.