Компенсацию за капремонт дают только по стандарту

В редакцию «Севастопольской газеты» обратился Валентин Александрович К. С просьбой дать разъяснение по льготам по взносам на капремонт. Ему 70 лет, поэтому положена 50-процентная компенсация, по мнению читателя, денег берут намного больше.

«По этой льготе я получаю компенсацию в размере только 205 руб., при том что сумма взноса на капитальный ремонт по соответствующей платежной квитанции составляет 1008,78 руб.

Я обратился за разъяснением в Департамент социальной защиты Севастополя, где мне объяснили, что сумма компенсации рассчитывается исходя только из половины приходящейся на одного человека утвержденной нормы жилой площади. При этом общая жилая площадь квартиры, как и то, что на ней проживает два пенсионера в возрасте старше 70 лет, значения не имеет. Сотрудница департамента не смогла мне толком объяснить, на основании какого законодательного акта рассчитывается такой урезанный размер льготы и почему он так существенно отличается от того, что мы слышим от официальных лиц с экрана телевизора и читаем на страницах прессы. Хотелось бы прочитать в одном из ближайших номеров вашей газеты компетентное разъяснение по этому вопросу».

Даем такое разъяснение.

Компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт предоставляется:

1. одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет, — в размере 50%; возраста 80-ти лет — в размере 100%

2. проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет — в размере 50%, возраста 80-ти лет — в размере 100%

Размер компенсации также зависит от регионального стандарта площади жилого помещения. В Севастополе для одиноко проживающих граждан стандарт площади составляет 33 кв.м общей площади жилого помещения, для одного члена семьи, состоящей из двух человек, — 21 кв.м, из трех и более человек — 18 кв.м.

Если в жилом помещении совместно проживают двое или более граждан, имеющих право на компенсацию, размер последней исчисляется исходя из права каждого из них на эту меру соцподдержки и с учетом доли каждого в праве собственности на жилое помещение.

В Севастополе в 2025 году минимальный размер взноса на капремонт составляет 19,55 рублей за квадратный метр.

Получаем такой расчет: одинокий пенсионер в возрасте от 70 до 80 лет, имеющий 50-процентную льготу, должен получить компенсацию за капремонт — 33 кв.м * 19,55 руб./кв.м * 50%=322,58 руб.

А если наш читатель не одинок, и его жена такая же пенсионерка в возрасте от 70 до до 80 лет, то компенсация на одного члена семьи как раз и составит 205,28 рублей. Вот расчет — 21 кв.м * 19,55 руб./кв.м * 50%=205,28 руб.

Всё это написано в Жилищном кодексе РФ, законах Севастополя «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя, по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», а также постановлении правительства города «О региональных стандартах, применяемых при определении прав гражданина на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».